Lechhausen bereitet sich auf Kirchweih und Marktsonntag vor

Stefan Meitinger ist der neue Festwirt. Zur Eröffnung gibt es am 15. Oktober einen großen Festumzug im Stadtteil.

Lechhausen ist bereit: Lange ist es nicht mehr hin bis zur traditionsreichen Kirchweih. Start ist am Samstag, 15. Oktober. Sie dauert bis Sonntag, 23. Oktober. Am 16. Oktober findet der Marktsonntag im Augsburger Stadtteil statt. Neu ist Festwirt Stefan "Bob" Meitinger.

Am Donnerstag wurde im Bierzelt, das gegenwärtig aufgebaut wird, das Programm vorgestellt. "O’zapft is – heißt es auch bald wieder im Augsburger Stadtteil Lechhausen", sagt Meitinger. Bereits am Freitag, 14. Oktober, findet im Zelt ein Konzert mit der Band Dorfrocker statt. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Kirchweih Lechhausen: Am Samstag übernimmt Oberbürgermeisterin Eva Weber den Fassanstich

Am Kirchweih-Samstag folgt dann die offizielle Eröffnung mit dem Einzug des Festumzuges und dem Fassanstich von Oberbürgermeisterin Eva Weber. Aufstellung der Vereine ist um 13 Uhr am Marienplatz in Lechhausen. Meitinger sagt, dass er besonders auf traditionelle Aktionstage wie Frühschoppen, Tag der Vereine & Betriebe und dem Schafkopfturnier Wert lege.

Auch musikalisch dürfen sich alle Gäste auf ein Programm voller Höhepunkte freuen, heißt es. Am Samstag, 15. Oktober, feiert die legendäre „The Roberts H-Band“ nach 17 Jahren ihr Comeback. Für die Festzeltbühne wurden weitere Bands engagiert: Die Draufgänger, Troglauer, Mountain Crew, DeSchoWieda sowie Mannish Boys&Sound sind dabei.

Aber nicht nur abends lohnt sich laut Festwirt Meitinger der Besuch im Festzelt. Es gibt ferner einen Mittagstisch.