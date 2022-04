Betrug in Augsburg: Falscher Bankmitarbeiter ergaunert viel Geld

Ein Anrufer behauptete gegenüber einer Seniorin, die Frau habe vielleicht Falschgeld zu Hause gelagert. Ein Mann kommt später bei der Frau vorbei - und nimmt das Geld mit.

Ein bislang unbekannter Betrüger hat sich am Montag als Mitarbeiter eines Geldinstitutes ausgegeben und mit dieser Masche eine Seniorin um Geld gebracht. Nach Angaben der Polizei rief der Täter bei einer über 80-jährigen Frau in Lechhausen an und behauptete ihr gegenüber, dass ein vierstelliger Geldbetrag von einer bekannten Online-Bestellfirma unrechtmäßig abgebucht worden sei. Dem angeblichen Bankmitarbeiter sei dies sofort aufgefallen und deswegen habe er das Geld wieder zurückbuchen können, behauptete der Mann. Im weiteren Verlauf fragte er die Seniorin nach deren Bargeld und äußerte die Vermutung, dass es sich hierbei um Falschgeld handeln könnte.

Zur angeblichen Überprüfung sollte ein anderer Bankmitarbeiter bei der Frau vorbeikommen und die Scheine auf Echtheit überprüfen. Kurze Zeit später erschien ein Mann, der sich als "Herr Wolf" vorstellte, tatsächlich an der Wohnung der Rentnerin. Während der Betrüger das Geld zählte, verließ die Seniorin kurz das Zimmer. "Als sie zurückkam, war der falsche Bankmitarbeiter mitsamt Geld im mittleren vierstelligen Eurobereich verschwunden", so die Polizei, die davon ausgeht, dass die Betrüger in der Region weiter ihre kriminelle Masche probieren werden. (jaka)