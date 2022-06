Betrunken und ohne gültigen Führerschein unterwegs

Die Polizei hielt einen BMW-Fahrer an, der deutlich alkoholisiert war. Ein Versäumnis wurde ihm zusätzlich zum Verhängnis.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Donnerstag hielten die Polizeibeamten in Lechhausen den Fahrer eines BMW an und stellten dabei fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von rund 1,6 Promille.

Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte der 27-Jährige nur eine ausländische Fahrerlaubnis vorzeigen, die zwischenzeitlich ihre Gültigkeit verloren hatte. Er hätte die Lizenz, der er außerhalb der EU erworben hatte, innerhalb der ersten sechs Monate seines Aufenthaltes in Deutschland neu beantragen müssen. Der Mann musste nicht nur sein Auto stehen lassen, sondern hat nun auch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis am Hals. (bau)