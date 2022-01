Betrunkener Autofahrer fährt in Augsburg ein Schild um

Ein Mann fährt ein Verkehrsschild in Augsburg um und macht sich davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Montag gegen 21.30 Uhr meldeten sich laut Polizei mehrere Zeugen, die in der Derchinger Straße/ Königsberger Straße eine Karambolage mitbekommen hatten. Den Angaben der Polizei zufolge hatte der Fahrer eines VW-Caddy ein Verkehrsschild umgefahren und war anschließend geflüchtet, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. "An der Unfallstelle konnten mehrere hinterlassene Fahrzeugteile sichergestellt werden", heißt es von der Polizei zu den Ermittlungen.

Zeugen hätten sich Teile des Kennzeichens des Unfallfahrzeuges gemerkt, so die Polizei. Die Polizei fand das Auto kurze Zeit darauf in der Klausstraße. Die Beamten trafen den Fahrzeughalter an seiner Wohnanschrift an. "Er war augenscheinlich stark alkoholisiert, was ein anschließender Alkoholtest mit über 1,8 Promille dann auch bestätigte", so die Polizei weiter. Der 44-Jährige musste seinen Führerschein abgeben, gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (jaka)