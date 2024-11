Betrunkener Autofahrer rammt drei geparkte Fahrzeuge

Eine 38-Jährige und ein 36-Jähriger sind am Dienstag mit dem Auto alkoholisiert in der Straße „Steinerne Furt“ unterwegs gewesen. Den Angaben der Polizei zufolge beobachtete eine Passantin gegen 21.30 Uhr, wie das Auto der beiden gegen drei geparkte Fahrzeuge in der Straße donnerte. „Beim Eintreffen der Polizeibeamten befand sich die augenscheinlich alkoholisierte 38-Jährige auf dem Fahrersitz“, heißt es. Auf der Beifahrerseite befand sich der „ebenfalls augenscheinlich alkoholisierter 36-Jährige“. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 38-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille und bei dem 36-Jährigen ein Wert von knapp 1,7 Promille, berichtet die Polizei. Nachdem sich die 38-Jährige und der 36-Jährige gegenseitig als Fahrer beschuldigt hatten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei beiden an. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die beiden. (jaka)

