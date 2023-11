Betrunkener Mann ohne Führerschein landet in Polizeikontrolle

Ein Mann gerät mit mehr als einem Promille Alkohol im Blut in eine Kontrolle. Der Alkoholpegel ist nicht sein einziges Problem, ein Täuschungsversuch misslingt.

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag alkoholisiert in der Blücherstraße unterwegs gewesen. Laut Polizei kontrollierten Beamte einer Streife den Mann gegen 2.45 Uhr. "Hierbei konnte der 28-Jährige keinerlei Ausweisdokumente vorweisen", heißt es von den Beamten. Wie sich herausstellte, hatte der Mann der Polizei nicht nur einen falschen Namen angegeben, "sondern war auch mit über 1,5 Promille alkoholisiert", so die Polizei. Demnach war der 28-Jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen. (jaka)