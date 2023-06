Brandstiftung: Kleinkraftrad brennt komplett aus

Ein Täter steckt in Augsburg-Lechhausen ein Fahrzeug in Brand und flüchtet. Nun ermittelt die Polizei - und sucht nicht nur nach dem Verdächtigen.

In der Elisabethstraße ist am Mittwoch gegen 23.30 Uhr ein Kleinkraftrad vollständig abgebrannt. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug im Bereich der Kirchenmauer abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter steckte es in Brand. Es entstand laut Polizei Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. "Der Eigentümer des Kraftrades konnte bislang noch nicht ermittelt werden", teilt die Polizei mit, die wegen Brandstiftung ermittelt und Zeugen und Halter bittet, sich unter der Nummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)