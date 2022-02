Dieb ist auf Schatzsuche in Kellerabteilen

Ein unbekannter Täter brach in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Augsburger Rembrandtstraße ein.

Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 12., und Dienstag, 15. Februar, brach ein bislang unbekannter Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rembrandtstraße ein. Laut Polizei versuchte die unbekannte Person zuerst, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelte sie ein Kellerfenster auf und gelangte so ins Untergeschoss des Hauses. Dort zwickte der Einbrecher bei insgesamt 13 Abteilen die Vorhängeschlösser auf. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendete der Täter lediglich Lebensmittel und Getränke im Wert von 130 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden. (sil)