Diebe stehlen Gegenstände aus Wohnungen

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen eines Diebstahldeliktes. Es geht um gestohlene Gegenstände aus einem Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen 7.30 und 15.40 Uhr in ein Haus in der Klausstraße eingedrungen und haben dort mehrere Gegenstände gestohlen. "Der genaue Beuteschaden steht derzeit noch nicht fest", berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahldeliktes und bittet unter der 0821/323-2310 um Hinweise. (jaka)