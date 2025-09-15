Icon Menü
Augsburg-Lechhausen: Diebe stehlen Wertsachen aus geparktem Auto

Augsburg-Lechhausen

Diebe stehlen Wertsachen aus geparktem Auto

Ein Fall von Diebstahl im Stadtteil Lechhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen Diebstahls.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen Diebstahls. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, Wertsachen aus einem geparkten Auto in der Königsberger Straße gestohlen. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich, berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. „Sachschaden entstand ersten Ermittlungen zufolge nicht“, so die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

