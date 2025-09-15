Diebe stehlen Wertsachen aus geparktem Auto

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, Wertsachen aus einem geparkten Auto in der Königsberger Straße gestohlen. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich, berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. „Sachschaden entstand ersten Ermittlungen zufolge nicht“, so die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

86165 Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertsache Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis