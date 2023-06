Augsburg

06:30 Uhr

Lechhausen dient als Beispiel: Was Augsburgs Stadtteilen zu schaffen macht

Plus Händler in Lechhausen fordern mehr Unterstützung von der Stadt. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle reagiert. Aus seiner Sicht trifft die Entwicklung viele Stadtviertel.

Von Michael Hörmann

Bei Händlern in Lechhausen wächst die Sorge, dass der große Augsburger Stadtteil an Attraktivität verliert. Traditionsgeschäfte, die Kundschaft von außerhalb Lechhausens angezogen haben, gibt es nicht mehr. Die Zahl von ausländischen Geschäften nimmt zu. Die Stadt Augsburg müsse generell mehr für eine Ansiedlung in Stadtteilen werben, sagt Peter Fischer, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Lechhausen. Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle hält dagegen. Aus seiner Sicht zeige die Stadt in den Stadtteilen viel Engagement. Zu Lechhausen sagt der CSU-Politiker: "Insgesamt betrachtet ist Lechhausen hinsichtlich der Anzahl der Betriebe und der Gesamtverkaufsfläche nach der Innenstadt der stärkste Einzelhandelsstandort im Stadtgebiet."

Neu in der Neuburger Straße ist das Geschäft Asr-i Saadet. Foto: Michael Hörmann

Nach den Worten von Hübschle ist das Stadtteilzentrum Lechhausen durch "einen verhältnismäßig vielfältigen Angebotsmix mit vergleichsweise wenigen Leerständen geprägt". Leer stehende Räume würden relativ schnell mit neuen Konzepten nachbesetzt. Das Beispiel des Geschäfts Asr-i Saadet unterstreiche seine Sichtweise, so Hübschle. Das Geschäft, das Mode und Gastronomie vereint, hatte vor Kurzem in der Neuburger Straße eröffnet.

