Dritter Fall innerhalb weniger Tage: Erneut Auto aus Autohaus gestohlen

Zwei Opel Insignia, ein Toyota Landcruiser: Unbekannte Täter haben Autos von Autohändlern entwendet. Wie sie das konkret bewerkstelligten, ist noch unklar.

Innerhalb weniger Tage sind Augsburger Autohändlern drei Wagen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde nun ein weiterer Autodiebstahl angezeigt. Am Dienstag wurde demnach ab der Mittagszeit von einem Firmengelände eines Autohauses in der Donaustraße 13 ein brauner Toyota Landcruiser im Wert von etwa 70.000 Euro entwendet. "Analog zum gestern gemeldeten Diebstahl der beiden weißen Opel Insignia eines anderen Autohändlers in derselben Straße, ist auch hier noch nicht abschließend geklärt, wie der oder die Täter das Fahrzeug in Betrieb nehmen und vom Gelände fahren konnten", teilt die Polizei mit. Die Kripo ermittelt und bittet unter der 0821/323-3810 um Hinweise. (jaka)