E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei

Die Polizei wollte in Augsburg-Lechhausen einen E-Scooter-Fahrer überprüfen. Doch dieser hatte keine Lust auf die Kontrolle.

Polizeibeamte wollten am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Brunnenstraße in Lechhausen den Fahrer eines E-Scooters überprüfen. Doch dieser flüchtete während der Kontrolle. Es kam zu einer kurzen Verfolgungsjagd.

Die Polizisten nahmen den 20-Jährigen in der Yorckstraße fest. Nach Angaben der Polizei leistete der Mann Widerstand und trat auf den Streifenwagen ein. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte verschiedenste Betäubungsmittel. Zudem stand der junge Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verdachts einer Drogenfahrt ermittelt. (ina)