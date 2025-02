Einbrecher dringen in Gebäude ein und machen Beute

In der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Gebäude in der Neuburger Straße eingedrungen. Sie stahlen Beute, deren Wert im zweistelligen Eurobereich liegt, berichtet die Polizei. Der Sachschaden liegt demnach bei rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls; Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)

