Einbrecher dringen in Lechhausen in ein Einfamilienhaus ein

Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Augsburger Stadtteil Lechhausen meldet die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht.

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 10.30 Uhr, bis Dienstag, 18.30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kantstraße in Lechhausen eingebrochen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bitte um Zeugenhinweise unter 0821/323-3810. (ina)