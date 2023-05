Augsburg-Lechhausen

Einbrecher dringt in Imbiss ein

Ein Einbruch in einen Imbiss in Augsburg beschäftigt die Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs in einen Imbiss in Augsburg. Der Täter machte Beute und richtete Sachschaden an.

Im Zeitraum von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, hat sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Steinernen Furt verschafft. Es entstand nach Angaben der Polizei Sach- und Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (jaka)

