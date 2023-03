Einbrecher durchsucht Wohnung in Mehrfamilienhaus

Ein Einbrecher hat sich in Augsburg-Lechhausen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft.

Einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Lechhausen meldet die Polizei. Demnach ist am Dienstag zwischen acht Uhr morgens und 17.15 Uhr ein bisher unbekannter Täter in der Dr.-Otto-Meyer-Straße in eine Wohnung eingedrungen.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise unter 0821/323-3810. (ina)