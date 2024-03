Einbrecher richten Schaden von 30.000 Euro an

Ein oder mehrere Unbekannte sind in mehrere Gebäude in Lechhausen eingebrochen. Der Beuteschaden ist beträchtlich.

Zu Einbrüchen in mehreren Gebäuden ist es in der Nacht auf Mittwoch in der Blücherstraße in Lechhausen gekommen. Laut Polizei entstand dabei ein Beuteschaden von mindestens 30.000 Euro. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, heißt es.

Die Taten ereigneten sich demnach im Zeitraum von Dienstag, 17.45 Uhr bis Mittwoch, 7 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2310. (ina)