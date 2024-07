Einbrecher wird von Bewohnerin überrascht und flieht

Es ist eine Horrorvorstellung für viele Menschen: Man wird in der eigenen Wohnung wach und trifft auf einen Einbrecher, der sich Zutritt zum Gebäude verschafft hat. Genau dies passierte am vergangenen Samstag einer Frau in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Nach Auskunft der Ermittler hatten die Bewohnerin gegen 9.45 Uhr den Unbekannten in ihrer Wohnung bemerkt, nachdem sie durch längeres Klingeln geweckt worden war. „Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht“, heißt es von der Polizei weiter. Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und gut 1,55 bis 160 Meter groß sein. Den Angaben zufolge trug er eine beigefarbenes T-Shirt, eine schwarze Hose und eine schwarze Kappe. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchs und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)

