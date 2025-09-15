Bauarbeiten am Stadtplatz in Lechhausen gehen in die Verlängerung

Die Bauarbeiten am sogenannten Stadtplatz in Lechhausen werden dieses Jahr abgeschlossen. Es ist das Areal am Schlössle, das mit einem Millionenaufwand neugestaltet wird. Mitte November soll der Platz aufgehübscht sein. Diesen Termin nannte die Stadt Augsburg auf Anfrage. Ursprünglich war geplant, dass bereits im Oktober der Platz fertig sein könnte. Das spätere Ende der Arbeiten hat Einfluss auf die Lechhauser Kirchweih, die Mitte Oktober im Stadtteil stattfindet.

Eröffnung des Marktsonntags findet an anderem Standort statt

Die Verantwortlichen der Kirchweih und des Marktsonntags in Lechhausen hatten zu Beginn der Arbeiten gehofft, dass der vorgesehene Zeitplan einzuhalten ist. Der Stadtplatz ist üblicherweise der Standort für die kleine Eröffnungsfeier am Marktsonntag. Er findet in diesem Jahr am 19. Oktober statt.

Peter Fischer, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft (AG) Lechhausen, sagte allerdings zu einem frühen Zeitplan, dass die Organisatoren eine Alternative in der Hinterhand haben: „Als der Grüne Kranz vor Jahren umgebaut wurde und es eine Großbaustelle am Schlössle gab, sind wir übergangsweise mit der Bühne zu einem Standort in der Quellenstraße umgezogen.“

Die Arbeiten für die Umgestaltung des Stadtplatzes haben im Frühjahr begonnen. Bei den Menschen in Lechhausen ist die Vorfreude groß. Gesehen wird, dass sich die Aufenthaltsqualität deutlich erhöhe. Davon wird unter anderem das griechische Lokal Meteora profitieren. Wegen der Baustelle gab es in den zurückliegenden Monaten keine Außenbewirtung.

Im neuen Jahr sieht es anders aus. Baureferent Steffen Kercher sagt: „Der Gastronom hat momentan die Erlaubnis zum Aufstellen von 26 Tischen, 98 Stühlen sowie fünf Schirmen.“ Kercher informiert zudem, dass zwei Bäume am Platz gepflanzt werden soll. Damit reagiert die Stadt auf Wünsche aus der Bevölkerung.

Stadtplatz in Lechhausen: Kosten liegen bei 1,5 Millionen Euro

Derzeit rechnet die Stadt Augsburg mit Kosten von 1,5 Millionen Euro. Für die Bauarbeiten werden Zuwendungen für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen gewährt. Die Förderung kommt von Bund und Land zu gleichen Teilen und beträgt voraussichtlich 720.000 Euro.