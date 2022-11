Erhebliche Mängel am Auto: Polizei verbietet Weiterfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle in Augsburg wurde die Polizei auf ein Auto aufmerksam – mit Konsequenzen für den jungen Fahrer.

Die Augsburger Polizei hat am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Derchinger Straße in Lechhausen ein Auto kontrolliert. Dabei stellten die Beamten der Verkehrspolizei eine zweistellige Anzahl an erheblichen technischen Mängeln fest, darunter beschädigte Reifen und Bremsen.

Aufgrund der Mängel wurde die Weiterfahrt unterbunden. Den 27-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun neben hoher Reparaturkosten auch ein hohes Bußgeld. (ina)