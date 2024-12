Ermittler ziehen aufgemotztes Auto aus dem Verkehr

Polizisten haben am Mittwoch einen weißen Fiat 500 aus dem Verkehr gezogen. Nach Auskunft der Polizei hielten die Beamten das Auto gegen 23.30 Uhr in der Aindlinger Straße an. „Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Umbauten am Fahrwerk des Autos fest“, so die Polizei. Eine dieser technischen Veränderungen sei unzulässig und potenziell gefährlich gewesen, „weshalb die Betriebserlaubnis des Autos erlosch“. Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt des 43-jährigen Fahrers. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsverordnung. (jaka)