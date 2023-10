Fahrer eines Kleintransporters flüchtet nach Unfall

Als ein Klein-Lkw mit einem Kranaufbau an einer Ampel in Augsburg-Lechhausen anhielt, kam es zu einem kuriosen Unfall.

Ein bislang unbekannte Fahrer eines Klein-Lkw mit Kranaufbau fuhr am Dienstag zwischen 15 und 15.30 Uhr die Hans-Böckler-Straße in Lechhausen entlang. Als er an einer Ampel bei der Schillstraße halten musste, kam es zu einem Zwischenfall.

Beim Anfahren bewegte sich laut Polizei der vermutlich nicht gesicherte Kranaufbau und verursachte einen Schaden an dem hinter dem Lkw fahrenden Auto. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Kleintransporters unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen sollen sich unter 0821/323-2310 bei der Polizei melden. (ina)