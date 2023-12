Fahrer von Kleintransporter flüchtet nach Unfall

Die Polizei in Augsburg beschäftigen zwei Unfallfluchten in Lechhausen. In einem Fall musste eine Fahrerin ausweichen - und kollidierte mit einem geparkten Auto.

Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Dienstag gegen 10 Uhr in der Straße "Steinerne Furt" gekommen. Der Polizei zufolge war eine Autofahrerin zu der Zeit in Richtung der Bürgermeister-Wegele-Straße unterwegs, als ihr mittig zur Fahrbahn ein Kleintransporter entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Frau ausweichen und fuhr dabei in ein geparktes Auto. "Der Fahrer des Kleintransporters fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern", heißt es von der Polizei. Ein weiterer Fall hatte sich bereits am Montag ereignet. Etwa zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr beschädigte der bislang unbekannte Fahrer eines Autos einen geparkten BMW in der Kreitmayrstraße. Der unbekannte Fahrer entfernte sich vom Unfallort, um den Schaden kümmerte er sich nicht. Die Polizei ermittelt und bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der 0821/323-2310. (jaka)