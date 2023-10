Falsche Handwerker bringen 92-jährige Frau um Bargeld

Eine 92 Jahre alte Augsburgerin aus dem Stadtteil Lechhausen ist Opfer von Betrügern geworden. Die Männer gaben sich an ihrer Tür als Handwerker aus.

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagmittag in der Kurt-Schumacher-Straße in Lechhausen eine 92 Jahre alte Seniorin bestohlen. Dabei wandten sie einen Trick an.

Es war gegen 12 Uhr, als die Täter bei der alten Dame klingelten und sich als Handwerker vorstellten. Laut Polizei gaben die beiden vor, einen Wasserschaden in der Wohnung begutachten zu müssen. Durch geschickte Gesprächsführung verschafften sie sich so Zutritt zur Wohnung. Einer der Täter lenkte die Seniorin in einem Raum ab, während sein Komplize Bargeld aus einem anderen Zimmer entwendete.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Männlich, 40 Jahre, sie sprachen Hochdeutsch. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg-Ost unter 0821/323-2310 entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass diese Masche kein Einzelfall ist.

Polizei Augsburg warnt vor Betrügern

Demnach versuchen immer wieder Betrüger in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, indem sie sich als Handwerker ausgeben und dringende Arbeiten vortäuschen. Erhalten der oder die Kriminellen Zutritt, lenkt meist einer der Täter das ahnungslose Opfer ab, warnt die Polizei. Der andere Täter durchsuche währenddessen die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen.

Die Polizei empfiehlt, niemals unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen. Angaben sollten durch telefonische Nachfrage bei der jeweiligen Firma, Hausverwaltung oder Behörde überprüft werden. Verdächtige Feststellungen sollten umgehend über den polizeilichen Notruf 110 mitgeteilt werden. (ina)