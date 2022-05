Falscher Bankmitarbeiter am Telefon: Polizei nimmt 26-Jährigen fest

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Telefonbetrüger in Augsburg festgenommen. Zuvor hatte eine 85-jährige Seniorin umsichtig reagiert.

Die 85 Jahre alte Dame aus dem Augsburger Stadtteil Lechhausen hatte am Mittwoch in den Abendstunden einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter erhalten. Der Mann erkundigte sich am Telefon, wie viel Geld die Frau zu Hause habe. Nachdem die Seniorin zunächst die Fragen beantwortet hatte, wurde sie kurz darauf stutzig. Laut Polizei kam ihr der Anruf auch aufgrund der ungewöhnlichen Anrufuhrzeit komisch vor. Die Seniorin vertraute sich einer Nachbarin an. Diese verständigte sofort die Polizei.

Polizei nimmt in Augsburg-Lechhausen mutmaßlichen Telefonbetrüger fest

Polizeibeamte machten im Umfeld des Wohnhauses schließlich einen 26-Jährigen in Begleitung einer 18-jährigen Frau aus. Beide verhielten sich demnach auffällig. Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den jungen Mann, er wurde zusammen mit seiner Begleiterin vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei berichtet, kommt der junge Mann ersten Ermittlungen zufolge für drei weitere gleichgelagerte Delikte in Betracht. Der Festgenommene wurde am Donnerstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl, auch wegen des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs. Die junge Frau wurde noch am selben Tag entlassen. Der 26-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (ina)