Feuer bricht auf Gelände eines Recyclingbetriebs aus

Zu einem Brand mitten in der Nacht musste die Feuerwehr nach Lechhausen ausrücken. Auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in der Derchinger Straße war ein Feuer ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte wurden in der Nacht auf Dienstag, kurz nach ein Uhr, alarmiert. Laut Polizei waren auf dem Gelände einer Firma Müll und Schutt in Brand geraten. Ein hohe Rauchsäule stieg laut Augenzeugen in den Nachthimmel empor. Die Höhe des entstandenen Schadens könne noch nicht beziffert werden, so ein Sprecher. Auch sei die Brandursache noch unklar. Es wurde niemand verletzt. (ina)