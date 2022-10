Lechhausen fiebert Kirchweih und Marktsonntag entgegen

Am Samstag zur Eröffnung ziehen heimische Vereine nach dem Umzug ins Zelt ein. Festwirt Stefan Meitinger plant einen "Pleitegeiertag" als Aktion.

Ein neuer Festwirt soll der Kirchweih in Lechhausen Schwung verleihen. Gastronom Stefan Meitinger ist nach eigenen Worten angetreten, um die Kirchweih zu retten. In Absprache mit der Aktionsgemeinschaft Lechhausen, die für die Gestaltung des Marktsonntags zuständig ist, gibt es einige Neuerungen. Am Samstag zur Eröffnung werden die Vereine ins Zelt einziehen. Oberbürgermeisterin Eva Weber sticht das erste Fass an. Auch einen "Pleitegeiertag" soll es geben.

Die Kirchweih wird traditionell mit einem Umzug eröffnet. Am Samstag stellen sich die Vereine am Marienplatz in Lechhausen auf. Von hier aus geht es zum Festgelände in der Klausstraße. Ab 13.30 Uhr soll der Einzug ins Zelt erfolgen. Gegen 14 Uhr ist die Eröffnung mit Fassanstich vorgesehen.

CSU und SPD veranstalten politischen Frühschoppen

Zur Kirchweih gehören seit vielen Jahren die politischen Frühschoppen der Parteien CSU und SPD. Auch daran wird festgehalten. Am Sonntag, 16. Oktober, spricht um 10.30 Uhr Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Am Sonntag, 23. Oktober, ist Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn zu Gast. Das Programm beginnt ebenfalls um 10.30 Uhr. Viele Veranstaltungen sind Gästen der Kirchweih vertraut. Dazu gehören der Seniorentag am Dienstag und der Tag der Betriebe am Donnerstag.

Neu ist eine Aktion am Montag, 17. Oktober. "Pleitegeiertag" betitelt Festwirt Meitinger die Aktion. Wer einen Kontoauszug vorlegt, auf dem "Miese" auftauchen, erhält Vorzugskonditionen. Regulär kostet die Maß 10,70 Euro. Am Samstag, 22. Oktober, ist zudem ein großes Schafkopfturnier im Bierzelt angesetzt.

Der Marktsonntag in Lechhausen findet am 16. Oktober statt

Der Marktsonntag am 16. Oktober, beginnt um 12 Uhr. Bis 17 Uhr dürfen teilnehmende Geschäfte öffnen. Es sind viele Aktionen der Lechhauser Händlerinnen und Händler vorgesehen. Die Vereine sorgen für ein buntes Programm. Veranstaltet wird der Marktsonntag von der Aktionsgemeinschaft Lechhausen.

Lesen Sie dazu auch