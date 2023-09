Frau verursacht ohne Führerschein einen Verkehrsunfall

Eine Rollerfahrerin fährt in der Neuburger Straße auf ein Auto auf. Für die Frau hat die Karambolage mehrere unangenehme Folgen.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch in der Neuburger Straße gekommen. "Hierbei wurde eine 43-Jährige leicht verletzt", berichtet die Polizei. Den Angaben zufolge war die Frau gegen 10.45 Uhr mit ihrem Roller in stadtauswärtige Richtung unterwegs, als sie auf Höhe einer Tankstelle mit einer BMW-Fahrerin kollidierte, die vor ihr an einer roten Ampel stand. Hierbei wurde die Rollerfahrerin leicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. "Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei, stellte sich heraus, dass die 43-jährige Rollerfahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war", so die Polizei, die die Weiterfahrt der Frau unterband und den Rollerschlüssel sicherstellte. Gegen die 43-Jährige wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (jaka)