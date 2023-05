Frau wird zweimal beim Ladendiebstahl erwischt

Eine 39-Jährige stiehlt Waren aus einem Supermarkt und einer Drogerie in Augsburg. Pech für sie: Ein Mitarbeiter beobachtet alles und ruft die Polizei.

Eine 39-jährige Frau soll am Montag in gleich zwei Geschäften in der Neuburger Straße Gegenstände gestohlen haben. Gegen 13 Uhr nahm die Frau der Polizei zufolge mehrere Waren im Wert von rund 120 Euro aus einem Drogeriemarkt mit, ohne sie zu bezahlen. "Außerdem entwendete sie aus einem Supermarkt Waren im Wert von rund 80 Euro", heißt es weiter. Dabei wurde sie jeweils von einem Mitarbeiter beobachtet, der die Polizei verständigte. Beamte einer Polizeistreife nahmen anschließend die Personalien der Frau auf. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 39-Jährige. (jaka)