Für den Ex-Partner der Mutter gibt es Prügel im Treppenhaus

Es sieht ein wenig nach Rosenkrieg aus, was sich in Lechhausen abspielte. Ein Mann aus Berlin besucht seine frühere Partnerin, der Mann randaliert und wird dann geschlagen.

Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Montag in einem Mehrfamilienhaus in Lechhausen. Eine gescheiterte Beziehung war Auslöser für die spätere Prügelattacke.

Wie die Polizei informiert. schlug gegen 0.20 Uhr der aus Berlin stammende 38-jährige Ex-Lebensgefährte bei einer ebenfalls 38-jährigen Augsburgerin auf. Der Mann verschaffte sich zunächst unberechtigt Zugang zum Mehrfamilienhaus und randalierte anschließend vor der Wohnungstüre seiner Ex im 2. Obergeschoss.

Polizei: Sohn bringt zur Verstärkung einen Bekannten mit

Die Frau verständigte aus Angst ihren 19-jährigen Sohn, der mit einem 30-jährigen Bekannten zur Wohnung der Mutter fuhr. Als die beiden Männer auf den Ex-Lebensgefährten trafen, kam es laut Polizei zu einem Streit. In dessen Verlauf gingen beide Männer auf den 38-Jährigen los und schlugen so lange auf ihn ein, bis er ganz unten im Treppenhaus ankam. Dort wurde er letztlich auch von den Polizeibeamten angetroffen. Das Opfer erlitt zahlreiche Hämatome und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Tatverdächtigen blieben unverletzt. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.