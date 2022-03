Gelbe Tonne ausgekippt und mitgenommen

Spannend bleibt die Frage nach dem Warum. War die eigene Tonne kaputt, der Plastikmüll zu viel oder ein Transportbehälter auf Rädern gebraucht?

Alles ist offenbar möglich: In der Nacht auf Dienstag, 22. März, entwendete ein bislang unbekannter Dieb oder eine Diebin eine in der Blücherstraße abgestellte gelbe Mülltonne. Der Geschädigte hatte seine Tonne am Abend zur Entleerung an den Straßenrand gestellt. Als er am nächsten Morgen nachsah, war die Tonne verschwunden.

Wer hat den Tonnendieb gesehen?

Eine bislang unbekannte Person hatte nach Mitteilung der Polizei den Inhalt der Tonne kurzerhand auf die Straße gekippt und sie dann mitgenommen. Der Diebstahlsschaden liegt bei rund 100 Euro. Da man davon ausgeht, dass den Vorfall jemand gesehen hat, bittet die Polizei eventuelle Zeugen sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden. (sil)