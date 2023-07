Augsburg-Lechhausen

14:56 Uhr

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

In der Wartenburger Straße in Lechhausen wurde ein Auto angefahren.

Artikel anhören Shape

In der Wartenburger Straße in Lechhausen wurde am Dienstag ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Dienstag in der Wartenburger Straße in Lechhausen ein Auto beschädigt und danach Unfallflucht begannen. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 27-Jähriger seinen grauen Mazda gegen 16.10 Uhr auf Höhe der Hausnummer 62. Als er um 17.20 Uhr zu seinem Auto zurückkam, war es im Bereich der Fronstoßstange beschädigt. Vermutlich touchierte ein bislang unbekanntes, eventuell größeres Fahrzeug den Mazda und fuhr danach einfach weiter. Der entstandene Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet Unfallzeugen, sich unter Telefon 0821/323-2310 zu melden. (AZ)

Themen folgen