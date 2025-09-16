Icon Menü
Augsburg-Lechhausen: Geparktes Auto beschädigt: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg-Lechhausen

Geparktes Auto beschädigt: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Die Polizei in Augsburg sucht nach dem Verursacher eines Schadens an einem Auto im Stadtteil Lechhausen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.
    Der Fall ereignete sich in der Neuburger Straße in Lechhausen, berichtet die Polizei in Augsburg.
    Der Fall ereignete sich in der Neuburger Straße in Lechhausen, berichtet die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben am Montag, in der Zeit von 5.30 bis 14.30 Uhr, einen geparkten VW T-Roc in der Neuburger Straße beschädigt. „Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt“, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)

