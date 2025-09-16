Geparktes Auto beschädigt: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Bislang unbekannte Täter haben am Montag, in der Zeit von 5.30 bis 14.30 Uhr, einen geparkten VW T-Roc in der Neuburger Straße beschädigt. „Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt“, heißt es von der Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)

86165 Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis