Lechhausen hätte gerne noch etwas mehr weihnachtliche Stimmung

Plus Die Sterne hängen, doch die Aktionsgemeinschaft Lechhausen hat noch einen Wunsch. Für die Stadt Augsburg ist er jedoch nicht umsetzbar.

Lechhausen stimmt sich auf die Vorweihnachtszeit ein. In der Neuburger Straße hängen die Sterne. Die Zahl der Masten und Sterne sei seit der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung im Jahr 2016 weitestgehend konstant bei 60 Stück geblieben, informiert Peter Fischer, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Lechhausen: "Aus Kostengründen sehen wir uns jedoch bereits seit Jahren außer Stande die sogenannten Überspannungen aufzuhängen." Die Kosten für die dafür benötigten Hebebühnen seien zu hoch, erläutert Fischer. Leider habe noch niemand die Stadt davon überzeugen können, "uns diese Fahrzeuge kostenlos zur Verfügung zu stellen". Auf Anfrage erläutert die Stadt, warum sie diese Haltung einnimmt.

Baureferent Steffen Kercher sagt: "Die Abteilung Öffentliche Beleuchtung im Mobilitäts- und Tiefbauamt ist voll ausgelastet, die Weihnachtsbeleuchtungen im Stadtgebiet zu montieren und die eigentlichen Kernaufgaben des Unterhalts und Betriebes der öffentlichen Beleuchtung zu erledigen." Die Stadt dürfe zudem nicht in wirtschaftliche Konkurrenz zu privaten Leihanbietern von Hebebühnen treten. Daher gelte weiterhin, so Kercher: "Es ist leider nicht möglich, die Aktionsgemeinschaft bei der Montage der Weihnachtsbeleuchtung zu unterstützen."