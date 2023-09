Hand klemmt in Tür: Bus zieht 15-Jährige in Augsburg mit sich

Eine 15-Jährige will in einen Bus steigen, allerdings klemmt sie dabei nur ihre Hand ein. Weil der Bus losfährt, wird sie laut Polizei leicht verletzt.

Eine 15-jährige Jugendliche ist am Samstagmittag in Augsburg verletzt worden, weil ihre Hand in der Tür eines Linienbusses eingeklemmt war, als der Bus losfuhr. Wie die Polizei meldet, wollte die 15-Jährige in der Neuburger Straße in den Bus steigen - allerdings hätten sich dann die Flügeltüren des Busses geschlossen und ihre Hand eingeklemmt. Als der Bus losfuhr, sei die Jugendliche zunächst neben dem Bus hergelaufen, dann aber gestürzt.

Der Busfahrer habe schließlich die 15-Jährige bemerkt und gestoppt. Nach Angaben der Polizei verletzte sich die Jugendliche leicht, sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (jöh)