Hilferufe aus Innenhof: Mann wird schwer am Kopf verletzt

Ein Anwohner hat in Lechhausen aus einem Innenhof Hilferufe gehört. Wie sich herausstellte, hat ein Mann einen anderen schwer verletzt.

Als ein Anwohner in der Lützowstraße in Augsburg-Lechhausen in der Nacht auf Sonntag gegen 3.30 Uhr Hilferufe aus einem Innenhof hörte, informierte er die Polizei. Die verständigten Einsatzkräfte stellten in dem Innenhof einen 58 Jahre alten und einen 62-jährigen Mann fest. Der ältere der beiden wies laut Polizei schwere Kopfverletzungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ihn der 58-Jährige mehrfach geschlagen.

Wie die Polizei berichtet, wurde das Opfer mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der 58-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam auch er in ein Krankenhaus. (ina)