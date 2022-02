Hunderte Euro Schaden: Unbekannter zersticht Reifen in Aspernstraße

In der Aspernstraße im Augsburger Stadtteil Lechhausen werden zwei Reifen eines geparkten Autos zerstochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat in der Aspernstraße zwei Reifen eines geparkten Autos zerstochen. Einer Mitteilung der Polizei zufolge geschah dies in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Demzufolge hatte ein Mann seinen weißen Dacia am Dienstag gegen 17 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Als er am Mittwoch um 7.45 Uhr zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen fest.

Lechhausen: Reifenstecher in der Augsburger Aspernstraße unterwegs

Nach Polizeiangaben liegt der Schaden bei mehreren Hundert Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg-Ost bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 0821/323-2310 zu melden. (kmax)