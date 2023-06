Karambolage im Straßenverkehr: Polizei will Unfallhergang klären

Nach einem Verkehrsunfall in Augsburg-Lechhausen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zwei Verkehrsteilnehmer waren mit ihren Autos zusammengestoßen.

In der Mühlhauser Straße ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 55-jährigen Autofahrerin und einem 62-jährigen Autofahrer gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 15.45 Uhr Straße stadteinwärts unterwegs gewesen und nach links auf die Bürgermeister-Wegele-Straße abgebogen. "Die 55-Jährige befuhr die Mühlhauser Straße in stadtauswärtige Richtung und wollte nach rechts auf die Bürgermeister-Wegele-Straße abbiegen", so die Polizei. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Polizei bittet zur Klärung des genauen Unfallhergangs um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)