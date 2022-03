Katalysatorendiebe schädigen Autohändler

Einen Unternehmer erwischte es gleich zweimal. Die Täter richteten auf zwei Firmengeländen erheblichen Schaden an.

Gleich zweimal wurde ein Autohändler in der Affinger Straße Opfer von Katalysatorendieben. Nachdem es ihn bereits Mitte Februar erwischt hatte, wurden ihn im Zeitraum vom 22. bis 28. Februar an weiteren zwei Fahrzeugen (Honda Accord und Mercedes ML 320) die Katalysatoren herausgeschnitten. Bei seinem Nachbarn wurden an insgesamt drei Fahrzeugen (allesamt Volvo) die Kats auf identische Weise entwendet. Der Gesamtbeuteschaden dürfte laut Polizei bei mehreren Tausend Euro liegen, ebenso wie der dadurch verursachte Sachschaden. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310. (bau)