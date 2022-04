Augsburg-Lechhausen

vor 18 Min.

Keller-Einbrecher stiehlt E-Bike und halben Kasten Bier

Gleich mehrere Kellerabteile hat ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in Augsburg aufgebrochen. In einem wurde er wohl fündig.

Der bislang unbekannte Täter hat sich in der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag zu fünf Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Rostocker Straße im Augsburger Stadtteil Lechhausen gewaltsam Zutritt verschafft. Vier der Abteile durchsuchte der Täter laut Polizei lediglich, entwendete aber nichts. Im fünften Abteil wurde er schließlich fündig. Wie die Polizei berichtet, stahl der Unbekannte ein schwarzes E-Bike der Marke KTM im Wert von rund 2800 Euro und einen halben Kasten Bier. An allen fünf Abteilen entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren zweistelligen Eurobereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)

