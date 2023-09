Kennzeichen entwendet: Unbekannte beschädigen Autos

In zwei verschiedenen Augsburger Stadtteilen haben Unbekannte Autos beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Vorfall geschah in der Humboldtstraße in Augsburg-Lechhausen. Dort wurde im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, ein geparktes Auto verkratzt.

In etwa diesem Zeitraum haben Unbekannte in der Watzmannstraße in Hochzoll ein Auto ins Visier genommen. Der oder die Täter beschädigten an dem abgestellten Fahrzeug zwei Reifen und stahlen beide Kennzeichen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)