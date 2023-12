Kiosk-Automat wird von Unbekanntem beschädigt

In einem Kiosk in Augsburg-Lechhausen hat ein Unbekannter Schaden angerichtet.

Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter am vergangenen Freitag in einem Kiosk in der Blücherstraße in Augsburg-Lechhausen einen Automaten beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)