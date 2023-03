Kripo ermittelt nach Büro-Einbruch in Lechhausen

Unbekannte sind in ein Bürogebäude im Augsburger Stadtteil Lechhausen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Einbruch in das Bürogebäude in der Raiffeisenstraße in Augsburg-Lechhausen ist bereits am vergangenen Mittwoch passiert. Wie die Polizei berichtet, drangen der oder die bislang unbekannten Täter zwischen 21.20 und 21.50 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein. Dabei beschädigten sie eine Tür und entwendeten verschiedene Gegenstände.

Der entstandene Beute- und Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 0821/323-3810. (ina)