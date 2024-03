Laufender Motor: Polizei erwischt Frau ohne Führerschein

Dumm gelaufen ist für eine 50-Jährige eine Autofahrt in Augsburg. Nur weil sie den Motor laufen ließ, wurde die Polizei auf sie aufmerksam.

Einer Polizeistreife ist am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in der Derchinger Straße in Lechhausen ein Auto aufgefallen, das in einer Parkbucht stand. Denn der Motor des Fahrzeugs lief.

Die Beamten kontrollierten daraufhin die 50-jährige Fahrerin, die hinter dem Lenkrad saß. Dabei stellten die Einsatzkräfte laut Polizei fest, dass die Frau gar keinen Führerschein besaß. Die Beamten stellten den Autoschlüssel sicher, um weitere Fahrten zu verhindern. Gegen die Frau wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (ina)