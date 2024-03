Männer dringen in Garagen ein - Nachbarn stoppen sie

Als zwei Männer in Garagen in Augsburg-Lechhausen eindringen, werden sie von Nachbarn beobachtet, die gleich aktiv werden und damit möglicherweise Schlimmeres verhindern.

Zwei 47 und 28 Jahre alte Männer haben sich am Dienstag gegen 23.15 Uhr Zutritt zu mehreren Garagen in der Kantstraße verschafft. Nach Angaben der Polizei wurden die Täter dabei von Anwohnern beobachtet. "Diese sprachen die beiden Männer auch auf ihr Verhalten an", heißt es von den Ermittlern. Der 47-jährige Tatverdächtige floh zunächst. Der 28-Jährige wurde vor Ort durch die Anwohner gestoppt und die Polizei verständigt. Wenig später konnten die Beamten den 47-Jährigen ermitteln. "Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen und vermutlich durch das schnelle Einschreiten der Anwohner nichts", heißt es von der Polizei, die unter anderem wegen Hausfriedensbruchs gegen die beiden tatverdächtigen Männer ermittelt. (jaka)