Mann läuft mit Taschenlampe mit Elektroschockfunktion umher: Polizei greift ein

Ein 21-Jähriger ist am Mittwoch mit einer Taschenlampe mit Elektroschockfunktion in der Schackstraße unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, hatten Passanten die Beamten gegen 23 Uhr verständigt, weil sie „Geräusche eines Elektroimpulsgeräts aus der Unterführung“ wahrnahmen. Als die Ermittler vor Ort waren, stießen sie auf einen 21-Jährigen. „Bei der Kontrolle fanden die Beamten die Taschenlampe mit Elektroschockfunktion“, heißt es. Die Polizei stellte die Taschenlampe sicher, die so nicht zugelassen war. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 21-Jährigen. (jaka)

