Mann nach Unfall verletzt: Polizei ermittelt gegen beteiligte Fahrerin

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag auf der Neuburger Straße gekommen. Nach Polizeiangaben war eine 70-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Hyundai auf die Straße eingefahren. Dabei habe sie einen 27-Jährigen übersehen, der mit seinem BMW auf der Neuburger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs war, heißt es von der Polizei. Es kam zum Zusammenstoß. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 6500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. In dieser Zeit war der Straßenbahnverkehr eingeschränkt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 70-Jährige. (jaka)

