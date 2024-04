Mann schlägt Tankstellen-Mitarbeiter ins Gesicht

An einer Tankstelle in Augsburg-Lechhausen ist zwischen zwei Männern ein handfester Streit entbrannt.

Zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung ist es am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr an einer Tankstelle in der Aindlinger Straße in Lechhausen gekommen.

Wie die Polizei berichtet, schlug nach einem verbalen Streit ein 52-Jähriger einem Tankstellenmitarbeiter ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei leitete sofort Fahndungen ein. Nach kurzer Zeit nahmen Beamte den 52-Jährigen in der Nähe fest.

Der Tankstellenmitarbeiter wurde laut Polizei durch den Schlag leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nun wird wegen Körperverletzung gegen den 52-Jährigen ermittelt. (ina)