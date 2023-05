Marode Bremsleitung: Polizei zieht Lkw aus dem Verkehr

Bei einer Kontrolle in Augsburg-Lechhausen wurde die Verkehrspolizei auf einen Lastkraftwagen aufmerksam.

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg hat am Freitagvormittag Am Mittleren Moos in Lechhausen einen 37-Jährigen mit seinem Lastkraftwagen kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten einige technische Mängel am Lkw fest. Die Polizisten veranlassten daraufhin die Untersuchung des Fahrzeugs durch einen Gutachter. Nach Angaben der Polizei registrierte der Experte mehrere Mängel an dem Fahrzeug, die zum Teil die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigten. Demnach war unter anderem die Bremsleitung korrodiert, die Frontscheibe gerissen, zudem waren Lichter defekt.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Fahrzeugs und leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den 37-Jährigen ein. (ina)